In Hongkong werden die Beratungen über das umstrittene Auslieferungsgesetz ausgesetzt.

Das teilte Regierungschefin Lam vor Journalisten mit. Demnach wird das Vorhaben bis auf weiteres auf Eis gelegt. Über das weitere Vorgehen wolle sie mit Vertretern der verschiedenen Parteien beraten. Auch mehrere Politiker der chinesischen Sonderverwaltungszone hatten sich gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen.



Aus Protest gegen das Vorhaben, das Auslieferungen an China vorsah, waren in den vergangenen Tagen mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. Es waren die schwersten politischen Unruhen in Hongkong seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997. Als Straßen und Regierungsgebäude blockiert wurden, setzte die Polizei Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas ein. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt.



Die Europäische Union kritisierte das gewaltsame Vorgehen der Polizei und forderte die Regierung in Hongkong auf, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu respektieren. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, man teile die Bedenken gegen das geplante Auslieferungsgesetz.