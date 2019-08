Die Regierung in Hongkong bietet den Protestierenden in der chinesischen Sonderverwaltungszone Gespräche an.

Dazu kündigte Regierungschefin Lam die Einrichtung einer Dialogplattform an. Außerdem sagte sie zu, dass die Gesetzespläne für eine Auslieferung Beschuldigter an China nicht wieder aufgegriffen würden. Eine unabhängige Untersuchung der Polizeieinsätze lehnt Lam aber weiter ab. Das ist eine der Hauptforderungen der Demonstrierenden.



Seit Wochen gehen hunderttausende Menschen in Hongkong auf die Straße, um gegen den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss Chinas in Hongkong zu protestieren. Auch für diese Woche sind weitere Kundgebungen geplant.



Die Regierung Großbritanniens zeigte sich besorgt über Berichte, dass ein Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong in China festgehalten werde. Man versuche, von den dortigen Behörden Informationen über den Verbleib des Mannes zu erhalten.