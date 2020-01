Hongkongs Regierungschefin Lam hat angekündigt, eng mit dem neuen Leiter des chinesischen Verbindungsbüros, Huining, zusammenzuarbeiten.

Der höchste Vertreter der Pekinger Regierung in der Sonderverwaltungszone war am Wochenende überraschend ausgetauscht worden. Als Hintergrund wird vermutet, dass die chinesische Führung unzufrieden war mit seiner Reaktion auf die regierungskritischen Proteste in Hongkong. Lam sagte nun auf einer Pressekonferenz, sie wolle die Stadt zusammen mit Huining wieder auf den - Zitat - "rechten Weg" zurückzubringen. Eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt gegen Protestierende lehnte sie erneut ab.



In Hongkong gibt es seit Monaten teils gewalttätige Proteste. Grund sind Befürchtungen vor einem zunehmenden Einfluss Chinas.