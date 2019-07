Die Regierungschefin von Hongkong, Lam, hat die vorübergehende Besetzung des Parlaments der Sonderwaltungszone durch Regierungskritiker verurteilt.

Sie hoffe, die Gesellschaft kehre so bald wie möglich wieder zur Normalität zurück, sagte Lam. Der US-Fernsehsender CNN berichtet, Lam habe einen Verzicht auf das umstrittene Auslieferungsgesetz angedeutet. Bisher hatte sie es nur auf Eis gelegt. Es würde Hongkongs Behörden erlauben, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Das Gesetz hatte die größten Proteste in Hongkong seit drei Jahrzehnten ausgelöst.



Gestern, am 22. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China, eskalierte die Lage. Hunderte Demonstrierende hatten sich gewaltsam Zutritt zum Plenarsaal verschafft und eine Flagge aus der Kolonialzeit am Podium befestigt. Wenige Stunden später übernahmen Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.