In Hongkong steht die Polizei nach einem weiteren Zwischenfall erneut in der Kritik.

Die Zeitung "Apple Daily" veröffentlichte Videoaufnahmen, die zeigen, wie weiß gekleidete Maskierte in einer U-Bahn-Station und einem Waggon schwarz gekleidete Demonstranten angreifen. Auch Fahrgäste wurden demnach attackiert. Die Polizei sei nicht eingeschritten, schrieb der Demokratie-Aktivist Law auf Twitter. Den Angaben zufolge wurden 45 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der Bahnhof, an dem sich der Angriff ereignete, liegt unweit der Grenze zwischen Hongkong und Festland-China.



Gestern hatten erneut hunderttausende Menschen, zumeist in schwarzer Kleidung, gegen die Regionalregierung von Hongkong protestiert. Auch hier kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.