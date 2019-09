Der Hongkonger Bürgerrechtler Joshua Wong ist nach seiner Freilassung auf dem Weg nach Deutschland.

Das sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Aktivist will in Berlin an einer Veranstaltung teilnehmen und über die Lage in Hongkong berichten. Dort wurden die Proteste der Demokratiebewegung fortgesetzt worden. Tausende Schülerinnen und Schüler bildeten Menschenketten in mehreren Stadtteilen, um gegen die Ergreifung von Aktivisten zu demonstrieren. Der gestern erneut festgenommene prominente Bürgerechtler Wong ist wieder auf freiem Fuß. Er sei auf dem Weg nach Deutschland, teilte Wong mit. Der Aktivist will in Berlin an einer Veranstaltung teilnehmen und über die Lage in Hongkong berichten.



Gestern waren in der Stadt zunächst friedliche Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die Straßensperren errichtet und sie angezündet hatten. Mit den Protesten wehren sich Millionen Menschen in Hongkong seit drei Monaten gegen einen wachsenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone und die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten.