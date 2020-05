Die Sicherheitsbehörden in Hongkong haben das von China verabschiedete Gesetz gegen Separatismus und Aufruhr begrüßt.

Sicherheitsminister Lee erklärte, das Gesetz sei notwendig, um den Terrorismus und die Forderungen nach Unabhängigkeit in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu unterbinden. Auch der Hongkonger Polizeichef Tang erklärte, das neue Gesetz werde dazu beitragen, die soziale Ordnung wiederherzustellen und die Unabhängigkeitsbewegung zu bekämpfen.



In Hongkong war es bei Protesten gegen das neue Sicherheitsgesetz zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Polizei ging mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen tausende Menschen vor, die zu einem ungenehmigten Protestmarsch zusammengekommen waren. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 180 Personen festgenommen.



Mit dem neuen Gesetz will die chinesische Regierung nach eigenen Angaben "Separatismus und Aufruhr" in Hongkong verbieten. Es ist eine Reaktion auf die monatelangen Massenproteste in der Sonderverwaltungszone im vergangenen Jahr. Bürgerrechtler befürchten, dass dadurch Anhänger der Demokratiebewegung willkürlich festgenommen werden könnten und das Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" verletzt wird.