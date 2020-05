Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwabe hat dazu aufgerufen, in Handelsverträgen mit China verstärkt die Beachtung von Menschenrechten zu verankern.

Er könne sich vorstellen, dass man die Wahrung der Freiheit in Hongkong zu einer Grundbedingung mache, sagte der SPD-Obmann im Menschenrechtsausschuss des Bundestages im Deutschlandfunk. Dabei dürfe es keine Rücksichtsnahme auf wirtschaftliche Auswirkungen geben. Die Skepsis sei aber groß, dass sich Peking bei dem Thema bewegen lasse, meinte Schwabe.



In Hongkong war es am Wochenende bei Protesten gegen ein geplantes neues Sicherheitsgesetz zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Die Polizei ging mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen tausende Menschen vor, die zu einem ungenehmigten Protestmarsch zusammengekommen waren. Mit dem Sicherheitsgesetz will die chinesische Zentralregierung ihren Einfluss auf die Sonderverwaltungszone verstärken.