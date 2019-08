Die Proteste gegen die Regierung in Hongkong gehen weiter.

Gestren Abend demonstrierten in der chinesischen Sonderverwaltungszone tausende Staatsbedienstete. Sie setzten sich damit über Warnungen der öffentlichen Arbeitgeber hinweg, die Teilnahme an den Demonstrationen könne ein Entlassungsgrund sein.



Es ist das erste Mal, dass die städtischen Angestellten sich an den seit Monaten anhaltenden Protesten beteiligen. Viele von ihnen trugen Masken, um ihre Identität zu kaschieren.



Für das Wochenende sind weitere nicht genehmigte Demonstrationen geplant. Am Montag soll es in ganz Hongkong Arbeitsniederlegungen geben.



Die Demonstranten verlangen unter anderem den Rücktritt von Regierungschefin Lam, eine unabhängige Untersuchung des polizeilichen Vorgehens gegen die Protestbewegung und die Freilassung aller festgenommenen Demonstranten.