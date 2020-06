China hat auf die Ankündigung der USA reagiert, der Sonderverwaltungszone Hongkong wirtschaftliche Privilegien abzuerkennen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking drohte mit Gegenmaßnahmen, sollte Washington dies umsetzen. Die Pläne der USA verletzten die Interessen Chinas.



Der chinesische Volkskongress hatte am Donnerstag Gesetzesplänen zugestimmt, die den Einfluss Pekings auf Hongkong vergrößern könnten - insbesondere durch die Polizei sowie durch Geheimdienste. Die Entscheidung hatte erneut massive Proteste in der Bevölkerung Hongkongs ausgelöst.



In Großbritannien, der früheren Kolonialmacht Hongkongs, haben ehemalige Mitglieder britischer Regierungen einen Appell an Premierminister Johnson formuliert: In einem Brief forderten sie den britischen Regierungschef auf, eine internationale Kontaktgruppe befreundeter Staaten zu bilden, um im Konflikt zu vermitteln.