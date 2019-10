Ein Gesetz zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong hat neue Spannungen zwischen den USA und China ausgelöst.

Das US-Repräsentantenhaus hatte gestern parteiübergreifend für die Vorlage gestimmt, die das Fortbestehen eines US-Sonderhandelsstatus für Hongkong an die Einhaltung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit knüpft. Es soll jährlich überprüft werden, ob die Volksrepublik die Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong untergräbt. Bei Verstößen gegen die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungszone sieht die Regelung Wirtschaftssanktionen vor. Zudem wären Strafmaßnahmen gegen solche Politiker möglich, die die Freiheitsrechte von Hongkonger Bürgern verletzen.



Die chinesische Regierung warf den US-Parlamentariern schwere Einmischung in innere Angelegenheiten vor und kündigte Gegenmaßnahmen an. In Hongkong gebe es keine Probleme mit Menschenrechten und Demokratie. Vielmehr müsse die Gewalt enden und die Ordung wieder hergestellt werden, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Die USA versuchten mit dem Gesetz, Hongkongs Wohlstand zu zerstören und die Entwicklung der Volksrepublik zu behindern.



Die Vorlage muss noch vom US-Senat angenommen und von US-Präsident Trump unterzeichnet werden.