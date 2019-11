Bei den teils gewaltsamen Protesten in Hongkong ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Ein 22-jähriger Student sei seinen Verletzungen erlegen, die er sich am Wochenende bei einem Sturz zugezogen habe, teilten die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Sie gehen davon aus, dass er am frühen Montagmorgen in einem Parkhaus vom dritten in den zweiten Stock gefallen sei, als die Polizei versucht habe, eine Protestaktion aufzulösen. Der Tod des Studenten dürfte die für das Wochenende geplanten Proteste weiter anheizen.