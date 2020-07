Der Vertreter Taiwans in Hongkong hat die chinesische Sonderverwaltungsregion verlassen müssen.

Nach Medienberichten kehrte der amtierende Direktor des Wirtschafts- und Kulturbüros nach Taipeh zurück. Hongkongs Behörden hätten ihn aufgefordert, eine Erklärung zur Unterstützung der Pekinger Position zu unterzeichnen, dass Taiwan zur kommunistischen Volksrepublik China gehöre. Da er sich geweigert habe, sei ihm das Visum entzogen worden.



Die Abreise des taiwanischen Vertreters erfolgt knapp drei Wochen nach Erlass des umstrittenen chinesischen Staatssicherheitsgesetzes in Hongkong. Es erlaubt Peking, gegen Aktivitäten vorzugehen, die es als subversiv, separatistisch oder terroristisch einstuft.



Heute nahm die Polizei in der Sonderverwaltungszone einen pro-demokratischen Politiker fest, der sich bei der Parlamentswahl im September um einen Sitz bewerben will. Dem Mann wird unter anderem Anstiftung zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung zur Last gelegt.