In Hongkong sind erneut Tausende Demonstranten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen.

Die Zahl der Protestierenden sei jedoch geringer ausgefallen als an den Wochenenden zuvor, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Ungeachtet eines verhängten Vermummungsverbots trugen viele Menschen Gesichtsmasken. Es kam vereinzelt zu Ausschreitungen, jedoch nicht zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei wie in den Wochen zuvor.



In Hongkong kommt es seit Anfang Juni immer wieder zu Massenprotesten, weil viele Menschen einen zunehmenden Einfluss Pekings befürchten.