In Hongkong dauern die Proteste an.

Tausende Studierende und Schüler gingen zu Beginn des neuen Hochschul- und Schuljahres auf die Straße. Die Protestaktionen sollen zwei Wochen gehen. Heute früh hatten Demonstranten erneut den Berufsverkehr gestört In einigen U-Bahnstationen blockierten sie die Türen der Züge und verhinderten so die Weiterfahrt. - Am Wochenende war es erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Medien berichten von zahlreichen Verletzten sowie Festnahmen. In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massenproteste gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings.