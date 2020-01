In Hongkong haben erneut Tausende Menschen für mehr demokratische Rechte demonstriert. Nach Ausschreitungen setzte die Polizei nach eigenen Angaben Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse ein. Eine Gruppe von Demonstranten habe Straßen blockiert, Feuer gelegt und Sicherheitskräfte angegriffen, hieß es zur Begründung.

Eine unbekannte Anzahl von Teilnehmern wurde festgenommen und die Kundgebung aufgelöst. Zwei Polizisten erlitten Verletzungen.



Die Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion dauern seit mehr als einem halben Jahr an. Die Proteste richten sich gegen die eigene Regierung und die chinesische Führung in Peking, die ihren Einfluss auf die frühere britische Kronkolonie ausweitet.