In Hongkong haben Demonstranten an zahlreichen Orten versucht, den Verkehr in der Millionenstadt lahmzulegen.

Maskierte blockierten Straßen, besprühten Ampeln mit Farbe und entzündeten Feuer. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Regierung der Sonderverwaltungszone erklärte, die Gewalt und die illegalen Proteste brächten die Stadt an eine "extrem gefährliche Grenze".



In Hongkong kommt es seit mehr als zwei Monaten zu Kundgebungen. Sie richteten sich anfangs vor allem gegen ein inzwischen gekipptes Auslieferungsgesetz, später dann zusehends gegen den Einfluss Chinas und Polizeigewalt.



Für morgen haben die Regierungsgegner zu massiven Streiks aufgerufen. Die "South China Morning Post" berichtet, diese gälten vor allem dem Bus-, Bahn- und Flugverkehr.