US-Präsident Trump hat China angesichts der Massenproteste in Hongkong vor dem Einsatz von Gewalt gewarnt.

In diesem Fall wäre es sehr schwierig, sich mit Peking auf ein Handelsabkommen zu verständigen, erklärte Trump. Er habe Vertrauen in Chinas Präsidenten Xi, die Krise auf menschliche Art zu lösen. Gestern hatten erneut mehr als eine Million Menschen in Hongkong gegen die Regierung und gegen chinesischen Einfluss in der Sonderverwaltungszone demonstriert



Hongkong gehört seit dem Abzug der Briten 1997 wieder zu China, hat aber noch bis 2047 umfangreiche Sonderrechte.