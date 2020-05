Die USA haben Zweifel an der Zukunft Hongkongs als Finanzstandort geäußert, sollte das geplante umstrittene Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone umgesetzt werden.

Das Weiße Haus in Washington erklärte, Präsident Trump sei verärgert über das Vorgehen der chinesischen Regierung. Es sei schwer vorstellbar, wie Hongkong unter solchen Umständen ein Finanzzentrum bleiben könne. Die Europäische Union rief China auf, die Unabhängigkeit Hongkongs zu gewährleisten. Dessen Autonomie sei für Europa von großer Bedeutung, sagte Ratspräsident Michel in Brüssel.



Der Nationale Volkskongress in Peking hatte das Sicherheitsgesetz am vergangenen Freitag verabschiedet. Es soll - Zitat - "Separatismus und Aufruhr" in Hongkong verbieten und ist eine Reaktion auf die monatelangen Massenproteste im vergangenen Jahr. Die Demokratiebewegung in Hongkong befürchtet, dass durch das Gesetz die Bürgerrechte massiv eingeschränkt werden. Für morgen hat sie Massenkundgebungen angekündigt. Die Polizei errichtete am späten Abend um das Parlamentsgebäude Barrikaden, vor dem demonstriert werden soll.