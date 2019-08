Die Online-Dienste Twitter und Facebook haben China vorgeworfen, über ihre Plattformen gezielt Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu machen.

Der Kurznachrichtendienst Twitter erklärte, man habe eine staatliche unterstützte Informationskampagne gegen die Proteste in der Sonderverwaltungszone aufgedeckt. Zahlreiche Nutzerkonten seien deshalb gesperrt worden.



Auch Facebook teilte mit, nach einem Hinweis von Twitter seien mehrere Konten geschlossen worden. Nutzer hätten über das soziale Netzwerk unter falschen Namen Botschaften zur Lage in Hongkong verbreitet. Nachforschungen hätten ergeben, dass es Verbindungen zwischen den Urhebern und der Regierung in Peking gebe.