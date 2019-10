Die Lage in Hongkong hat sich nach den gewaltsamen Protesten der vergangenen Tage beruhigt.

Nach eintägiger Schließung haben die Behörden den Betrieb der U-Bahn wieder aufgenommen. Einzelne Stationen mussten wegen Beschädigungen jedoch geschlossen bleiben. Auch Einkaufszentren und Supermärkte öffneten wieder. Für den Nachmittag sind bereits weitere Demonstrationen geplant. Auslöser für die erneuten Proteste war ein Erlass der Regierung, nach dem ab sofort ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen gilt. Seit gestern sei das Tragen von Gesichtsmasken untersagt, kündigte Regierungschefin Lam an.



Die Demonstranten sehen die Freiheitsrechte Hongkongs in Gefahr und richten ihren Protest auch gegen die Regierung in Peking. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong ist 1997 offiziell zu einer Sonderverwaltungszone Chinas ernannt worden.