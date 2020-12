In Hongkong werden heute die Urteile gegen drei Demokratie-Aktivisten erwartet, die wegen unerlaubter Proteste angeklagt sind.

Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow hatten sich zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche schuldig bekannt. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Ihnen drohen mehrjährige Gefängnisstrafen. Die Anklage wirft ihnen vor, im Juni 2019 eine Protestkundgebung vor der Hongkonger Polizeizentrale organisiert zu haben.



Im vergangenen Jahr hatte es monatelang Massenproteste gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone gegeben. Seitdem haben die Behörden ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung verschärft.

