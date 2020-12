US-Außenminister Pompeo hat die Verurteilung von Hongkonger Demokratie-Aktivisten in China kritisiert.

Ein Regime, das seine eigenen Bürger daran hindere wegzugehen, könne keinen globalen Führungsanspruch erheben, sagte Pompeo in Washington. China sei eine fragile Diktatur, die Angst vor dem eigenen Volk habe.



Am Mittwoch waren in China zehn Hongkonger Aktivisten wegen eines Fluchtversuchs nach Taiwan zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Heute entschied das Oberste Berufungsgericht in Hongkong, dass der regierungskritische Medienunternehmer Jimmy Lai wieder ins Gefängnis muss. Er war Mitte Dezember unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, musste sich aber in Hausarrest begeben.



Die Behörden der Volksrepublik sowie der Sonderverwaltungszone Hongkong haben in den vergangenen Monaten ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung massiv verschärft.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.