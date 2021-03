Die USA haben wegen der anhaltenden Einschränkung politischer Rechte in Hongkong 24 zusätzliche Funktionäre mit Sanktionen belegt.

Darunter seien Mitglieder des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas sowie der Delegierte der Sonderwaltungszone im ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses in Peking, hieß es in Washington. Der amerikanische Außenminister Blinken begründete die Strafmaßnahmen unter anderem mit dem Beschluss Chinas, seinen Einfluss auf das Parlament in Hongkong zu vergrößern.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.