Nach der Ankündigung der Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben die USA die Abstimmung unter neuem Wahlrecht scharf kritisiert.

Eine US-Regierungssprecherin sagte, man sei zutiefst besorgt über die Wahlsystem-Änderungen. Mit diesen setzte man sich über den Willen der Menschen hinweg und verweigere den Hongkongern eine Stimme in ihrer eigenen Regierung. Gestern hatte Hongkongs Regierungschefin Lam Wahlen für Dezember angekündigt. Nach dem neuen Wahlrecht gehören dem Parlament in Hongkong, dem sogenannten Legislativrat, künftig 90 Abgeordnete an, von denen lediglich 20 vom Volk gewählt werden können. Bislang wurde die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt. Die chinesische Führung in Peking erhält damit die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl und kann bestimmte Bewerber ausschließen.



