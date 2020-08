Im Streit mit China über das so genannte Sicherheitsgesetz haben die USA drei bilaterale Abkommen mit Hongkong ausgesetzt.

Das teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington mit. Mit dem Sicherheitsgesetz würden die Freiheitsrechte der Bürger in der chinesischen Sonderverwaltungszone weiter eingeschränkt. Die Abkommen, die jetzt ausgesetzt wurden, regeln den Angaben zufolge unter anderem die gegenseitige Auslieferung von Flüchtlingen sowie Einnahmen aus der internationalen Schifffahrt.



Das Sicherheitsgesetz war von China verabschiedet worden und erlaubt etwa ein schärferes Vorgehen gegen Demonstranten in Hongkong. Dort gibt es seit Monaten immer wieder Proteste gegen die Zentralregierung in Peking.