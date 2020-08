Die USA haben Sanktionen gegen die Hongkonger Regierungschefin Lam verhängt.

Das teilte das Finanzministerium in Washington mit. Mögliches Vermögen von Lam und zehn weiteren Regierungsvertretern in den USA werde eingefroren. Betroffen sind auch Polizeichef Tang und Sicherheitsminister Lee. Sie seien verantwortlich für die Unterdrückung von Freiheit und Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone, hieß es.



Zuletzt hatte die Regierungschefin von Hongkong die ursprünglich für September geplante Parlamentswahl um ein Jahr verschoben. Als Grund hatte sie die Corona-Pandemie genannt.