Ein Gericht in Hongkong hat dem Regierungskritiker und Verleger Jimmy Lai eine Freilassung auf Kaution verweigert.

Vor der Entscheidung des Berufungsgerichts hatte die chinesische Regierung gefordert, den 72-Jährigen nicht freizulassen, weil er die Möglichkeit habe, aus Hongkong zu fliehen.



Lai werden Beteiligung an Demonstrationen gegen die Regierung, Betrug und Verstöße gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong vorgeworfen. Am 23. Dezember kam er gegen Zahlung einer Kaution zunächst frei, musste aber im Hausarrest bleiben und seinen Pass abgeben. An Silvester entschied das höchste Gericht Hongkongs, dass das Urteil der Vorinstanz zur Bewilligung einer Kaution nichtig sei.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.