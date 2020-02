In Hongkong ist ein Medienunternehmer festgenommen worden, weil er die regierungskritischen Proteste im vergangenen Jahr unterstützt hat.

Der Gründer des Konzerns Next Media und Verleger der Zeitung "Apple Daily", Jimmy Lai, wurde nach Angaben des Unternehmens heute früh aus seiner Wohnung in eine Polizeistation gebracht. Zwei oppositionelle Politiker seien ebenfalls festgenommen worden. Allen wird vorgeworfen, im vergangenen August an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen zu haben. Bei den Protesten war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen.



Sie richteten sich gegen einen größeren Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf die Sonderverwaltungszone Hongkong. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den monatelang andauernden Protesten mehrere tausend Menschen festgenommen. Wie viele von ihnen noch inhaftiert sind, ist nicht bekannt.