In Hongkong hat Verwaltungschef Cheung einen "Neuanfang" für die chinesische Sonderverwaltungszone in Aussicht gestellt.

In einem Brief an die Bewohner der Stadt wiederholte er auch die Zusage der Regierung, eine unabhängige Untersuchungskommission einzurichten. Sie solle sich mit den Hintergründen der seit mehr als einem halben Jahr andauernden Proteste beschäftigen. Diese hatten sich ursprünglich an einem geplanten Gesetz zur Auslieferung von Hongkongern an China entzündet. Inzwischen richten sie sich aber auch gegen den zunehmenden Einfluss der kommunistischen Regierung in Peking. Zuletzt war es gestern zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.



Für den Neujahrstag ist ein weiterer Protestmarsch geplant, zu dem die Organisation "Civil Human Rights Front" aufgerufen hat. Die Gruppe hatte zuletzt eine Kundgebung mit Hunderttausenden Teilnehmern organisiert.