In Hongkong sind erneut vier bekannte Demokratie-Aktivisten festgenommen worden.

Die Organisation "Hongkonger Allianz zur Unterstützung der patriotischen demokratischen Bewegungen in China" teilte mit, dass ihre stellvertretende Vorsitzende Chow Hang-tung sowie drei weitere Mitglieder von der Staatssicherheitspolizei abgeholt worden seien. Die Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit dem umstrittenen Sicherheitsgesetz.



Die Gruppe hatte früher in Honhkong das jährliche Gedenken an die Opfer des Massakers auf dem Tian’anmen-Platz in Peking organisiert. Am Tag vor der Festnahme hatten sich die vier Führungsmitglieder geweigert, Ermittlern vertrauliches Datenmaterial herauszugeben.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.