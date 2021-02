In Hongkong geht die Justiz weiter gegen die Demokratie-Bewegung vor.

Heute früh wurden auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes 47 führende Aktivisten der Verschwörung zum Umsturz angeklagt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei müssen sie morgen vor Gericht erscheinen.



Die Vorwürfe gehen auf den vergangenen Juli zurück. Damals veranstaltete die Hongkonger Demokratie-Bewegung sogenannte Vorwahlen, um Kandidaten für das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone aufzustellen. Die Justiz legt ihnen deshalb Staatsgefährdung zur Last. Rund 600.000 Menschen hatten sich an den Vorwahlen beteiligt. Die Parlamentswahl wurde jedoch später wegen der Corona-Pandemie abgesagt.



Die Demokratie-Bewegung wirft der Zentralregierung in Peking vor, den vertraglich vereinbarten Autonomie-Status von Hongkong nicht mehr zu respektieren und immer mehr Einfluss zu nehmen.

