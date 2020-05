Mehrere Länder haben China für die Verabschiedung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes zu Hongkong kritisiert.

Die USA, Kanada, Australien und Großbritannien äußerten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme besorgt, dass dadurch die Gräben in der Bevölkerung noch vertieft würden. Das Gesetz gefährde die Stabilität und den Wohlstand der Sonderverwaltungszone. Die Länder riefen die Regierung in Peking auf, gemeinsam mit Hongkong einen für alle gangbaren Weg zu finden.



Auch deutsche Politiker verurteilten das Handeln Chinas. Die Grünen im Bundestag riefen die Bundesregierung auf, deutliche Worte gegenüber der Führung in Peking zu finden und auf eine europäische Reaktion zu dringen.



Das Gesetz umgeht Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone befürchtet, dass die Behörden nun noch entschiedener gegen sie vorgehen.