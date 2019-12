In Hongkong ist es bei Kundgebungen der Demokratiebewegung wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm zahlreiche Personen fest. Die Demonstranten hatten sich an verschiedenen Orten der Stadt versammelt, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Nach Angaben der Zeitung "South China Morning Post" drangen Regierungsgegner in Einkaufszentren ein, wo sie Geschäfte beschädigten.



Regierungschefin Lam hält sich derzeit in Peking auf, wo für morgen ein Treffen mit Staatschef Xi geplant ist. Seit dem Sieg der Demokratiebewegung bei der Kommunalwahl Ende November hatten die gewaltsamen Ausschreitungen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone nachgelassen.