In Hongkong demonstrieren mehrere Zehntausend Menschen erneut gegen das Auslieferungsgesetz an China.

Es ist das erste Mal seit der Besetzung des Hongkonger Parlaments und den Ausschreitungen vor einer Woche, dass Kundgebungen stattfinden. Die Organisatoren wählten den Bahnhof als Demonstrationsort - nach eigenen Angaben, um Touristen anzusprechen, die wegen der Pressezensur nichts in chinesischen Medien davon erführen.



Das Auslieferungsgesetz ist bisher nicht in Kraft gesetzt. Es würde den Behörden Hongkongs erlauben, verdächtige Personen an die chinesische Justiz zu überstellen.