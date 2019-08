In Hongkong haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung demonstriert.

Ein friedlicher Protestmarsch zog durch den Stadtteil Mong Kok. Danach begannen Demonstranten, Barrikaden zu errichten und Straßen zu besetzen. In Erwartung neuer Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten schlossen zahlreiche Geschäfte. Bei Ausschreitungen in den vergangenen Wochen hatte es viele Verletzte gegeben. 44 Menschen wurden wegen Randale angeklagt.



Für die nächsten Tage sind weitere Protest-Aktionen geplant, für Montag wurde zu einem stadtweiten Streik in verschiedenen Branchen aufgerufen.



Die Aktivisten wenden sich gegen einen aus ihrer Sicht zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf Hongkong und fordern demokratische Reformen.