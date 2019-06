In Hongkong haben wieder hunderttausende Menschen gegen das Auslieferungsgesetz und die Regierung protestiert.

Die Demonstranten zogen bis vor das Stadtparlament. Unter ihnen waren nach Angaben des ARD-Korrespondenten Axel Dorloff Schülerinnen, Studenten, junge Familien und Senioren. Sie forderten aber nicht nur, das seit Wochen umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig zu stoppen. Vielmehr riefen sie auch die Hongkonger Regierungschefin Lam zum Rücktritt auf.

"Mit größter Aufrichtigkeit"

Lam hatte gestern nach tagelangen Protesten angekündigt, den umstrittenen Entwurf vorerst auszusetzen. Heute bat sie die Öffentlichkeit um Verzeihung. Sie wolle sich "mit größter Aufrichtigkeit und Demut" entschuldigen. Die Regierung habe verstanden, dass viele Menschen aus "Sorge und Liebe" zu Hongkong gegen das Gesetz auf die Straße gegangen seien. Erst vor wenigen Tagen hatte Lam die Proteste noch als "Aufruhr" bewertet und sie als "eindeutig organisiert" bezeichnet.



Das umstrittene Gesetz sollte es den Hongkonger Behörden ermöglichen, Verdächtige an Gerichtsbarkeiten auszuliefern, mit denen Hongkong kein Auslieferungsabkommen hat. Dazu zählt auch das chinesische Festland. Aktivisten befürchten, dass die Regierung in Peking auf diese Weise Kritiker in Hongkong verfolgen könnte.



Im taiwanesischen Taipeh gingen heute ebenfalls Tausende Menschen auf die Straße, um sich mit den Demonstranten in der Sonderverwaltungszone zu solidarisieren.

Ungebrochener Freiheitswille

Der Korrespondent Dorloff hat das Thema auch kommentiert. Er urteilt: "Der Unmut vieler Menschen in Hongkong sitzt viel tiefer. Sie beobachten seit Jahren mit großer Sorge, dass das Prinzip 'Ein Land, zwei Systeme' schleichend aufgelöst wird." Sein Fazit: auch 20 Jahre nach der Übergabe an China ist in Hongkong der Wille nach Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Bürgerrechten immer noch ungebrochen.