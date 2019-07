In Hongkong haben erneut mehrere hunderttausende Menschen gegen die Regionalregierung demonstriert.

Die Teilnehmer zogen in schwarzer Kleidung durch die Stadt. Die Polizei verhinderte, dass die Demonstranten an Regierungssitz und Parlament vorbeiziehen konnten. Die Protestierenden forderten das endgültige Aus für ein Gesetz, das Auslieferungen nach Festland-China ermöglichen würde. Zudem verlangten sie eine Untersuchung der Polizeigewalt.



Im Anschluss an die Kundgebung kam es zu Zusammenstößen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Menschen vor, die Straßen blockierten und das chinesische Wappen am Verbindungsbüro der KP Chinas mit schwarzer Farbe beschmierten.