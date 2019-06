In Hongkong haben erneut zehntausende Menschen gegen das Auslieferungsgesetz und die Regierung protestiert.

Die Demonstranten zogen bis vor das Stadtparlament. Die Teilnehmer fordern, das Auslieferungsgesetz endgültig zu stoppen. Zudem riefen sie Regierungschefin Lam zum Rücktritt auf. Diese hatte gestern nach tagelangen Protesten angekündigt, den umstrittenen Entwurf vorerst auszusetzen. Allerdings werde die Angelegenheit nicht gänzlich zu den Akten gelegt, sagte Lam.



Der Gesetzentwurf sollte es den Hongkonger Behörden ermöglichen, Verdächtige an Gerichtsbarkeiten auszuliefern, mit denen Hongkong kein Auslieferungsabkommen hat. Dazu zählt auch das chinesische Festland. Aktivisten befürchten, dass die Regierung in Peking auf diese Weise Kritiker in Hongkong verfolgen könnte.



Im taiwanesischen Taipeh gingen heute ebenfalls Tausende Menschen auf die Straße, um sich mit den Demonstranten in der Sonderverwaltungszone zu solidarisieren.