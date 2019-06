In Hongkong demonstrieren mehrere zehntausend Menschen gegen eine geplante Justizreform, die Auslieferungen nach China ermöglicht.

Wegen des großen Andrangs schloss die Polizei mehrere überfüllte U-Bahn-Stationen. Die Behörden rechnen damit, dass sich die Teilnehmerzahl noch erhöht. Auch in London, Sydney, New York und Chicago sind Proteste gegen die Reform geplant.



Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong verfügt über ein eigenes Rechtssystem. Die Demonstranten befürchten, dass bei Auslieferungen an die chinesische Justiz die Menschenrechte der Betroffenen verletzt werden.