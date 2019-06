In Hongkong wollen heute zehntausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Pläne der chinesischen Regierung für ein Auslieferungsgesetz zu protestieren.

Sie befürchten, dass die chinesische Justiz mit diesem Gesetz beantragen kann, Verdächtige aus der früheren britischen Kronkolonie Hongkong auszuliefern. Die Rechte der Verdächtigen könnten nicht ausreichend geschützt werden. Das Justizsystem in China sei nicht unabhängig, entspreche nicht den internationalen Standards und politisch Andersdenkende würden verfolgt, so die Vorwürfe.



Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China autonom regiert. Die rund sieben Millionen Einwohner der chinesischen Sonderverwaltungsregion haben mehr politische Freiheiten als die Chinesen. Unter anderem gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.