In Hongkong ist es nach einer neuen Großdemonstration zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas gegen Menschen vor, die Straßen blockierten. Einige Aktivisten bewarfen das Verbindungsbüro der kommunistischen Führung Chinas mit Eiern und schwarzer Farbe. Die Hongkonger Administration kritisierte das als Verstoß gegen Recht und Ordnung.



An der Großkundgebung hatten zuvor hunderttausende Menschen teilgenommen. Die Demonstranten zogen in schwarzer Kleidung durch Hongkong. Sie forderten eine Untersuchung der Polizeigwalt bei früheren Protesten und den endgültigen Schlussstrich unter das Gesetz, das Auslieferungen nach Festland-China ermöglichen würde. Die Pläne dafür hatten im Juni die ersten massiven Proteste ausgelöst. In der Folge wurde das Gesetzesvorhaben zurückgezogen.