Der bekannte Hongkonger Aktivist Wong ist in Berlin angekommen.

Er sprach nach seiner Ankunft am Flughafen Tegel unter anderem mit Außenminister Maas. Wong war zunächst am Sonntagmorgen vor seiner geplanten Abreise am Hongkonger Flughafen festgenommen worden. Die Behörden warfen ihm vor, seine Kautionsbedingungen verletzt zu haben. Nach 24 Stunden kam Wong wieder auf freien Fuß und flog nach Deutschland. Wong war bereits Ende August für einige Stunden festgenommen und auf Kaution wieder entlassen worden.



Seit Anfang Juni kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten, die immer wieder in Gewalt gipfeln. Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. Die Demonstranten fordern inzwischen aush, dass die Polizeigewalt bei Protesten unabhängig untersucht wird.