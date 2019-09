Bundesaußenminister Maas hat sein Treffen mit dem Hongkonger Demokratie-Aktivisten Wong gegen Kritik aus China verteidigt.

Deutschlands Haltung zu Chinas Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" sei unverändert, sagte Maas in Berlin. Die deutsche Regierung unterstütze die Rechte, die Hongkong im Rahmen dieser Politik genieße. Dazu gehöre auch, dass Demonstranten ihre Meinung auf der Straße äußern dürften. Der Außenminister erklärte, er werde auch weiterhin Menschenrechtsanwälte und Aktivisten treffen.



Maas war Wong auf einer Veranstaltung in Berlin begegnet und hatte sich mit ihm fotografieren lassen. China bestellte deshalb gestern den deutschen Botschafter in Peking ein. Wong gilt als einer der Wortführer der Demokratiebewegung in Hongkong.