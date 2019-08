Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong steht vor neuen Demonstrationen.

Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete, werden von heute an Proteste unter anderem am internationalen Flughafen erwartet. Weiter heißt es, in den nächsten beiden Tagen seien weitere Kundgebungen im Stadtzentrum geplant. Die Polizei habe die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.



In Hongkong gibt es seit geraumer Zeit immer wieder Proteste. Ursprünglich richteten sich die Demonstrationen gegen ein neues Auslieferungsgesetz, inzwischen geht es generell gegen den wachsenden Einfluss Pekings.