Nach wochenlangen Massenprotesten hat Hongkongs Regierungschefin Lam einen Verzicht auf das geplante Auslieferungsgesetz angekündigt. Es gebe keinen Plan, das auf Eis liegende parlamentarische Verfahren wieder in Gang zu bringen. Wörtlich fügte Lam hinzu, das Gesetz sei "tot".

Das umstrittene Vorhaben hätte es den Behörden Hongkongs erlaubt, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Lam hatte den Plan zunächst ausgesetzt, bislang aber nicht gestoppt. Ihre Politik wird als Peking-freundlich eingestuft. Die Hongkonger genießen in der autonom regierten Sonderverwaltungszone größere Freiheiten als die Menschen auf dem chinesischen Festland - darunter etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.



Sie waren den Einwohnern im Vertrag zur Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China garantiert worden.