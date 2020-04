Die US-Regierung hat ihre Besorgnis über die Festnahme mehrerer prominenter Demokratieaktivisten in Hongkong geäußert.

Eine von politischen Überzeugungen geleitete Strafverfolgung sei mit universellen Werten wie freie Meinungsäußerung und dem Recht auf Versammlungsfreiheit nicht vereinbar, so Außenminister Pompeo auf Twitter.



Die Polizei in Hongkong hatte gestern 15 führende Aktivisten der Demokratiebewegung festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, illegale Versammlungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone organisiert und an ihnen teilgenommen zu haben. Seit dem Sommer 2019 hatte es in Hongkong fast jede Woche Demonstrationen für freie Wahlen und gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Festland-China gegeben.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete die Festnahmen als weiteren Sargnagel für das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme". Nach diesem Prinzip werden Bürgern in Hongkong mehr Freiheiten zugestanden als den Bürgern im Rest von China.