Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer schließt eine Beteiligung an einer Schutzmission für Handelsschiffe in der Straße von Hormus nicht grundsätzlich aus.

Allerdings könne darüber erst entschieden werden, wenn genau bekannt sei, um welche Pläne es gehe, sagte Kramp-Karrenbauer bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos in Geltow bei Potsdam. Bislang gebe es weder eine Anfrage nach einer Beteiligung noch ein konkretes Bild von der Gestaltung eines solchen Einsatzes.



London hatte eine europäische Militärmission angeregt, nachdem ein Tanker in der strategisch wichtigen Meerenge von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt wurde. Die britische Marine wird Frachtschiffe unter britischer Flagge in der Straße von Hormus künftig eskortieren.