Die neue britische Regierung will die USA offenbar in die europäische Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus einbinden. Ein europäisch geführter Ansatz unterstützt von Washington sei der beste Weg, erklärte das Außenministerium in London laut der Deutschen Presse-Agentur.

Auf diese Weise wolle man die Sicherheit von Schiffen in der Golfregion gewährleisten. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" hat Großbritannien zugleich angedeutet, sich an der geplanten eigenen amerikanischen Mission im Persischen Golf in einer führenden Rolle beteiligen zu wollen. Für Frankreich und Deutschland dürfte sich der Vorstoß Londons als problematisch erweisen, da sie sich von US-Präsident Trumps Politik gegenüber dem Iran abgrenzen und auch das Atomabkommen retten wollen.