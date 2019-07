Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Wadephul hat die britische Regierung aufgefordert, Klarheit über ihre Pläne für eine Militärmission in der Straße von Hormus zu schaffen. London müsse Farbe bekennen, ob es eine europäische Mission anstrebe.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe auch Signale, dass sich der neue Premierminister Johnson eher in Richtung einer Beteilung an einer US-Mission bewege. Eine Diskussion über eine mögliche Bundeswehrmission im Persischen Golf bezeichnete Wadephul als verfrüht. Ohne konkrete Anfragen und Szenarien sei dies nicht möglich. Deutschland müsse aber grundsätzlich bereit sein, sich an der Sicherung der freien Seefahrt weltweit zu beteiligen, erklärte der Unions-Fraktionsvize.



Der britische Außenminister Raab hatte gestern in der BBC von einem "europäisch geführten Ansatz" gesprochen. Allerdings machte er auch klar, dass die neue britische Regierung die Unterstützung der USA suche, um Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu schützen.



Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" hat Großbritannien zugleich angedeutet, sich an der geplanten eigenen amerikanischen Mission im Persischen Golf in einer führenden Rolle beteiligen zu wollen. Für Frankreich und Deutschland dürfte sich der Vorstoß Londons als problematisch erweisen, da sie sich von US-Präsident Trumps Politik gegenüber dem Iran abgrenzen und auch das Atomabkommen retten wollen.